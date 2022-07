Sauf revirement de situation, le Stade Rennais va écarter la piste Umtiti pour se concentrer sur la venue de Kim Min-jae cet été.

Interrogé ce jeudi lors de la première séance d’entraînement ouverte du Stade Rennais, Bruno Genesio en a profité pour faire un petit point mercato. Il assure notamment que le dossier Kim Min-jae, annoncé comme le remplaçant de Nayef Aguerd, est pratiquement bouclé. « Si je suis confiant ? Oui, ça évolue dans le bon sens », a assuré l’entraîneur breton. Pour chiper le défenseur sud-coréen au Fenerbahçe cet été il faudra toutefois débourser 18 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire.

La piste Samuel Umtiti est en revanche au point mort. Si Genesio apprécie le profil du Barcelonais, sa condition physique inquiète toujours en interne. « C’est un joueur que j’aime beaucoup. Après on est aussi dans le club avec un fonctionnement où l’on n’est pas toujours d’accord sur des choix, il faut un consensus. Il y a des interrogations sur son état physique donc je comprends que ça peut être pour le club quelque chose qui freine le dossier. On en discute. Quand il y a des gens qui travaillent dans un domaine, qui voient une multitude de matches (la cellule recrutement) et analysent une multitude de données, c’est normal de leur faire confiance dans le recrutement, ce n’est pas mon travail premier dans l’année. Donc soit on a un fonctionnement et on s’y tient, sinon ça ne sert à rien d’avoir un organigramme bien défini et je me sens bien dans ce fonctionnement où chacun est à sa place. »