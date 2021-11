Né en Belgique mais retenu avec les Bleuets, Adrien Truffert va devoir faire un choix compliqué à l’avenir.

Retenu dans la liste de Sylvain Ripoll pour les deux prochains matchs des Bleuets, Adrien Truffert se projette déjà vers les années à venir. Dans les colonnes de L’Equipe le latéral du Stade Rennais, né à Liège, a expliqué qu’il prenait encore du temps pour choisir entre la sélection française et belge.

« Je sais que cette année est peut-être la plus compliquée, c’est celle de la confirmation après la saison de l’euphorie où tout est allé très vite. Je sais que je dois travailler, montrer que ce que j’ai fait, je peux le montrer sur le long terme. J’ai été très flatté que la Belgique s’intéresse à moi mais je me concentre sur la sélection Espoirs et sur mes performances en club. Je me poserai cette question-là plus tard parce que je suis concentré sur ma sélection avec les Espoirs. »