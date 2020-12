Trois prétendants se tireraient la bourre pour tenter de recruter le jeune Eduardo Camavinga la saison prochaine : Manchester United, le Real Madrid et le PSG.

Pour s’offrir les services d’Eduardo Camavinga la saison prochaine, Manchester United va devoir se frotter au PSG et au Real Madrid. C’est en tout cas ce qu’affirme Marca, qui précise que Manchester United, le Real et le PSG sont les trois poids lourds « susceptibles » de recruter le jeune milieu rennais, dont le prix serait « d’au moins 70 millions d’euros ».



Véritable prodige devenu un élément incontournable du onze de Julien Stephan, Camavinga est également, à seulement 18 ans, le troisième plus jeune joueur à faire ses débuts avec l’équipe de France. Il a d’ailleurs déjà inscrit un but sous le maillot des Bleus.

En octobre dernier, AS révélait que Manchester United avait « mis en place un mécanisme » pour recruter le milieu de terrain français en 2021, mais le Real Madrid a également avancé ses pions depuis, entrant même en contact avec les représentants du joueur. Reste à savoir maintenant quelle décision prendra Eduardo Camavinga l’été prochain, alors qu’il sera courtisé par trois des plus grandes écuries de la planète.