En cette 15e journée de Ligue 1 Uber Eats, le Stade Rennais accueille le Toulouse Football Club pour tenter de confirmer sa place dans le podium. Découvrez les compositions des deux formations.

Bruno Genesio a de la chance, il peut retrouver beaucoup de joueurs avant d’acceuillir Toulouse et la trêve internationale. Alors qu’ils étaient forfait à Lille, Kamaldeen, Sulemana et Joe Rodon sont de retour pour jouer de mauvais tours aux Violets. Martin Terrier était incertain, mais il est bien titulaire.

Pour le TFC, la forme est plus compliquée en ce moment, d’autant plus qu’ils affrontent les grands du championnat avant la trêve internationale. En effet, défaits par Lens et Monaco, les Toulousains se dresseront maintenant au Stade Rennais qui semble à son meilleur niveau depuis le début de la saison. Ils seront cependant privés de Tsingaras et Healey.

Compositions officielles :

Rennes : Mandanda – Traoré (c), Wooh, Theate, Truffert – Bourigeaud, Majer, Ugochukwu, Terrier – Kalimuendo, Gouiri.

Toulouse : Dupé – Keben, Rouault, Nicolaisen, Sylla – Chaibi, Spierings, Van den Boomen (c) – Ratao, Dallinga, Aboukhlal.