Grand fan du Belge, Thierry Henry lui promet déjà un avenir radieux dans le championnat de France.

Neuvième du Trophée Kopa, décerné hier soir à Pedri (FC Barcelone), Jérémy Doku s’est fait une place parmi les joueurs les plus prometteurs du football mondial. Une belle récompense pour le Rennais, qui risque de faire des ravages en Ligue 1 d’après le consultant d’Amazon Prime Vidéo, Thierry Henry.

« Il a la qualité en un contre un. En ce moment, il revient donc il a faim de ballon. Il a cette capacité de se retourner ou de prendre la profondeur comme on a pu le voir sur le but. Quand tu es en un contre un avec lui il n’y a qu’une chose à faire en général, c’est prier. Il faut prier qu’il ne dribble pas bien mais s’il déboule bien, vous êtes exposés. Et s’il commence à finir du gauche… attention. Pour les défenseurs de Ligue 1 si vous avez Sulemana d’un côté, Doku de l’autre et Laborde dans l’axe et qui met les ballons au fond, attention quand même. »