Mercredi le Stade Rennais se déplace en Andalousie pour son deuxième match de Ligue des Champions.

Présent en conférence de presse ce mardi soir, Julien Stéphan est conscient que les Bretons s’attaquent à une montagne et considère Séville comme une équipe très forte.

“La suspension de Steven N’Zonzi ? Cela change un certain nombre de choses. On a d’autres joueurs qui vont être prêts pour ce match. Il va falloir réfléchir ce soir, cette nuit, pour prendre la meilleure décision possible demain et faire en sorte de construire notre match dans la durée. Un système à cinq ? On a plusieurs options (…). J’ai besoin d’un temps de réflexion. Séville ? C’est une équipe très forte et très expérimentée, qui a l’habitude de jouer des compétitions européennes”, explique-t-il.

Avant de terminer : “Ils ont des joueurs majeurs à chaque poste. Et même si ça n’a pas tourné pour eux sur les derniers matchs, ils ont eu des occasions et quelques faits de jeux défavorables. On s’attend à une rencontre compliquée.”