Le derby s’annonce plutôt pacifique entre deux entraîneurs qui se respectent énormément.

Mercredi soir (19h), Raymond Domenech fera ses premiers pas sur le banc du FC Nantes dans un derby face au Stade Rennais. Une rencontre déséquilibrée sur le papier entre le 4e du championnat et les Canaris, 16e. Mais malgré tout, l’entraîneur rennais Julien Stéphan s’attend à un match particulièrement difficile face à un homologue qu’il admire tout particulièrement. « Ils seront difficiles à manoeuvrer et ultra-motivés. Raymond a une longue et riche carrière d’entraîneur avec différents postes occupés, des postes à très haute responsabilité et une longévité assez importante. J’avais eu un message de sa part il y a un mois, très gentil, dans la période où c’était un peu plus difficile, un message de soutien. »

Des propos très élogieux qui font écho à ceux employés un peu plus tôt dans l’après-midi par l’ancien sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse. « Julien Stéphan ? Je l’ai vu quand il avait dix ans ! Je suis content de le voir grandir. Il faut souligner ces jeunes entraîneurs qui font du bon boulot. Je suis très content pour eux. Rennes, c’est très cohérent. Son équipe est compacte, ça va vite. Ses schémas sont travaillés, il n’y a pas d’improvisation. »