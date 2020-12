Banni en début saison et plus dans les plans de Julien Stéphan, Mbaye Niang recommence à avoir la confiance du technicien français qui semble avoir tourné la page des relations tendues d’il y a quelques mois avec son joueur.

Annoncé sur le départ et après un prêt raté à l’AS Saint-Etienne, l’attaquant sénégalais, qui avait commencé l’exercice 2020-2021 avec difficultés, se sent plutôt bien avec le groupe rennais. En conférence de presse il y quelques jours, Julien Stéphan est revenu sur le cas du Sénégalais :

« Ça se passe très bien. Comme ça se passe très bien depuis le départ. On ne va pas revenir sur ce qu’il s’est passé. On a toujours eu une communication très claire et très simple par rapport à sa position. Il est revenu à un niveau qui lui a permis d’enchaîner les six derniers matches, puisqu’il a fait quatre entrées et deux titularisations. Il a besoin encore de retrouver du rythme. Il est beaucoup mieux dans le jeu, avec une marge de progression. C’est intéressant pour lui et sa confiance d’avoir pu marquer ce but dimanche », a-t-il commenté.

Mbaye Niang a en effet été l’auteur de l’unique but de Rennes contre Nice à l’occasion de la 14è journée de Ligue 1.

Rodolph Tomegah / Africa Top Sports