Absent depuis plus d’un mois, Jérémy Doku était attendu dans le groupe du Stade Rennais face à l’AS Monaco. Mais l’absence du Belge se prolonge, tous comme les doutes qui l’entourent.

Touché au mollet, Jérémy Doku n’est plus apparu sous les couleurs du Stade Rennais depuis plus d’un mois. Attendu face à l’ASM, le Belge n’était pas de la partie, et Genesio s’est même voulu plutôt pessimiste « il faudra attendre sûrement Saint-Étienne (le 30 avril) ».

Des problèmes physiques mêlés à un mois de mars « très difficile mentalement », comme Doku l’avait reconnu, qui pourraient l’empêcher d’exploser dans les mois à venir… La fin de la saison approchant à grands pas.