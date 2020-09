Raphinha rêve de signer en Premier League.

Recruté la saison dernière par le Stade Rennais, Raphinha (23 ans) vise déjà plus loin. L’ailier du SRFC a dévoilé ses plans pour son futur. Le joueur souhaite rejoindre la Premier League. Un départ de Rennes en fin de saison n’est donc pas à exclure.

“Je suis venu en France avec l’envie de toujours progresser. Ça veut dire aussi d’aller dans des plus grands clubs. La Premier League est le championnat le plus fort du monde et j’ai envie de jouer là-bas”, a indiqué le joueur sur UOL Esporte.