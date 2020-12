Une victoire de Rennes contre l’Olympique de Marseille (2-1) en Ligue 1, permet aux Bretons de redresser le cap. L’entraîneur du Stade Rennais Julien Stéphan a reconnu la supériorité de l’OM.

« C’était un match en deux temps avec une première demi-heure difficile où Marseille est bien rentré dans le match. Ils ont ouvert le score assez logiquement. L’expulsion a changé la dynamique. On s’est libéré, on s’est davantage lâché. On a beaucoup plus pesé offensivement. On les a acculés dans leurs 30 derniers mètres. On a réussi à être très efficace dans les bons moments », a indiqué le technicien.

Avant de poursuivre : « A la pause, on s’était donné l’objectif de rester calme mais aussi de mettre du rythme pour les déséquilibrer et profiter de notre supériorité numérique. On voulait les faire courir et les étouffer. J’ai trouvé intéressant notre faculté à ne concéder aucune situation de contre. On a été bon dans le marquage en possession pour qu’ils ne puissent pas respirer. Il fallait de la patience et du dépassement de fonction à l’image d’Hamari Traoré ».