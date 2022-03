Satisfait du jeu proposé par son équipe, Bruno Genesio vise au moins les places européennes cette saison.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le Stade Rennais recevra Angers ce dimanche (15h), Bruno Genesio en a profité pour faire un premier bilan de la saison des Bretons.

« Je suis très heureux car on a rempli l’objectif (européen) en fin de saison passée, on s’est contentés de bien terminer le travail bien fait avec nous par Julien (Stéphan). Et même si on a eu un début de saison difficile et une période difficile en janvier, je suis aussi très heureux d’entraîner ce groupe parce qu’on a des résultats qui sont positifs, car il y a du jeu, parce qu’on donne beaucoup de plaisir, je pense, aux gens qui viennent au stade. On aura mérité ce qu’on a. À nous de nous donner les moyens d’être à la meilleure place possible mais je pense qu’on fait partie des équipes du haut du tableau qui se créent le plus d’occasions, et ce serait une récompense d’être très bien classé. »