Face aux médias, Jérémy Doku a confié ses nouvelles habitudes pour éviter les blessures.

Alors que le Stade Rennais affrontera Angers ce dimanche (15h) pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, le Belge Jérémy Doku a profité de son passage en conférence de presse pour évoquer son retour à la compétition. Frustré par une première partie de saison gâchée par des pépins physiques, l’ailier de 19 ans a totalement changé ses méthodes de travail.

« Pour éviter ça, il fallait peut-être changer quelques habitudes : dormir plus tôt, manger autrement… J’ai essayé de tout changer. Peut-être que je ne faisais pas aussi attention avant que je le fais maintenant. C’est le club, mais moi aussi je me suis remis en question. Je me suis dit : ‘Qu’est-ce que je peux faire pour éviter ça ?’ Blessé une fois, ok, mais deux ou trois fois, non. Le foot commence très jeune maintenant, c’est compliqué de gérer ça, mais si tu veux jouer au foot de très haut niveau, il faut le faire. »