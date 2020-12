Malgré l’impressionnante série d’invincibilité de l’OM qui reste sur six victoires de rang en Ligue 1, le défenseur central du Stade Rennais, Nayef Aguerd et ses partenaires restent dans leur bulle et abordent la rencontre de mercredi comme un match comme les autres.

Mercredi soir, le Roazhon Park sera le théâtre d’un match 100% Ligue des Champions. En effet, l’équipe du Stade Rennais accueille celle de l’OM, toutes deux engagées dans cette C1 édition 2020-2021. Eliminées de la scène européenne, les deux formations peuvent maintenant se concentrer entièrement vers les échéances dans l’Hexagone.

C’est ce que réalise à merveille l’OM puisque les partenaires de Florian Thauvin restent sur une énorme série de six victoires consécutives en championnat, pointant ainsi au quatrième rang de Ligue 1, et ce, avec deux matches de retard. Face à cette adversaire en pleine confiance, le club nordiste pourrait être inquiet mais ce serait mal connaître le tempérament breton.

En porte-parole de son équipe, le défenseur Nayef Aguerd ne s’est pas laissé démonter en conférence de presse à l’aube de cette confrontation. « On n’est pas un adversaire à prendre à la légère surtout ici. On a un groupe, une équipe qui peut confirmer une victoire demain. Peur de l’OM ? Non, mais on sait qu’ils sont dans une bonne dynamique. Ce sera un match comme les autres en Ligue 1 » a harangué l’arrière rennais devant les journalistes. Le Marocain, qui devrait être titularisé demain soir à 21h, aura à cœur de contrer les assauts des attaquants marseillais, en pleine bourre.