L’OM se déplace à Rennes ce mercredi à 21h dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Avec 2 matchs de retard, les Marseillais réalisent un superbe début de saison, vont-ils encore dérouler ? Voici les compos probables.

La bataille au podium est rude. Avec la défaite du PSG contre Lyon, l’étau s’est resserré encore un peu plus. Et ce mercredi, c’est deux candidats au haut de tableau qui s’affrontent au Roazhon Park. L’OM affronte le Stade Rennais ce mercredi à 21h dans l’une des plus belles affiches de la 14e journée de Ligue 1, mais avec malgré tout quelques absents.

Côté Rennais, la victoire à Nice a fait du bien. Actuel 8e du championnat, Julien Stéphan va devoir faire sans Alfred Gomis toujours absent. Tout comme Sehrou Guirassy, Jonas Martin, Daniel Rugani et Romain Del Castillo.

À Marseille, la victoire contre Monaco a confirmé le bel état de forme des Olympiens. Virtuellement leaders, les hommes d’André Villas Boas continuent d’enchainer les victoires en Ligue 1. Et bonne nouvelle, le coach portugais pourra compter sur le retour de Dimitri Payet. Quand aux absences, Caleta-Car suspendu ne sera pas du voyage, et Jordan Amavi est incertain.

Les compos probables :

Rennes : Salin – Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa – Camavinga, Nzonzi, Grenier – Doku, Niang, Terrier

OM : Mandanda – Sakai, Alvaro, Balerdi, Nagatomo – Kamara, Rongier, Cuisance – Thauvin, Benedetto, Payet