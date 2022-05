Les Rennais affrontent Nantes ce mercredi avant de recevoir Marseille samedi prochain. Bruno Génésio ne cache pas ses ambitions au sujet de la deuxième place.

C’est une semaine décisive pour le Stade Rennais ! Les coéquipiers d’Hamari Traoré se déplacent pour le derby chez le vainqueur de la Coupe de France le FC Nantes avant de recevoir l’OM ce samedi. Si les Rennais s’imposent contre les Nantais, ils reviennent à 3 points de Marseille avant de les affronter ce week-end. Bruno Génésio affirme son ambition, “Ce qui nous doit nous donner de la force, c’est d’atteindre le classement le plus haut. Aujourd’hui, c’est la deuxième place (…) Ça ne se fera pas tout seul, ça va être très difficile, mais on doit avoir cette ambition-là quand on est joueur de haut niveau ou coach. Ce n’est pas pour battre des records, simplement c’est ce qui nous anime en tant que compétiteur“, explique le technicien rennais.