Dans une interview accordée à RMC Sport, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, a évoqué le huitième de finale de Ligue Europe Conférence, jeudi à 21h, contre Leicester.

Jeudi à 21h, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse de Leicester, champion d’Angleterre en 2016, pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa Conférence, nouvelle compétition européenne. À deux jours de cette rencontre, le directeur sportif rennais, Florian Maurice, a accordé une interview à RMC Sport où il estime que son équipe à les qualités pour réaliser une grande performance face à l’actuel 12e de Premier League.

« Je suis très content du tirage. Quand on parlait de la Conference League en début de saison, on pensait que c’était une petite Coupe d’Europe et on voit aujourd’hui que Leicester, c’est le champion d’Angleterre il n’y a pas si longtemps (en 2015-2016). Je pense que c’est une chance de se confronter à ce type d’équipe qui est dotée d’un effectif très important, des joueurs de très bonne qualité. Ils sont 12es en championnat mais avec trois matchs en retard dans un championnat qui est très difficile. Ça va être très intéressant. Il y aura du monde au stade, de la pression, du pressing, du contre-pressing, beaucoup de rythme comme font les Anglais mais je pense qu’on est très bien préparé notamment sur le plan athlétique. Je n’ai pas de crainte mais beaucoup d’envie . Il n’y a pas d’enflammade de notre part mais ce qu’on montre aujourd’hui à quasiment tous les matchs nous permet de penser qu’on a les capacités pour résister à Leicester. En termes de rivalité et d’intensité, je pense que Rennes peut faire aussi bien qu’eux. », a confié le dirigeant rennais au micro de RMC Sport.

Quel objectif pour Rennes dans cette compétition ?

Interrogé sur les objectifs du club dans cette nouvelle compétition européenne, Florian Maurice explique vouloir aller au bout mais souhaite attendre le résultat de la double confrontation contre Leicester avant de se projeter sur la suite: « Je n’ai pas d’idée particulière mais je sais que quand je rentre dans une compétition, j’ai très envie d’aller au bout. Là évidemment, il y a un très gros morceau qui arrive. On verra ce qui va se passer et si on pourra se projeter vers un objectif encore plus élevé. »

Après ce déplacement en Angleterre, le Stade Rennais ira sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, dimanche à 17h05, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Un match important de la course à l’Europe avant de recevoir Leicester, le 17 mars prochain pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conférence.