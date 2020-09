Interrogé en marge de la présentation Serhou Guirassy, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck a commenté le mercato du club breton. Sur les joueurs annoncés sur le départ, ses mots sont lourds de sens.

Concernant Clément Grenier et Mbaye Niang, Holveck ne cache pas que des discussions sont en cours. “Ce sont deux joueurs qui sont sous contrat. Je ne peux rien vous dire de plus. On verra le 5 octobre. Tous les deux font partie de l’effectif”, affirme-t-il. Si ces deux joueurs restent, c’est qu’aucune offre intéressante ne sera parvenue.

Pour le portier Edouard Mendy, la tendance est encore plus nette. Un départ se dessine. “Des discussions ont été initiées. Il n’y a aucun accord entre Chelsea et Rennes. On sait quelle est sa valeur. Je suis incapable de vous dire ce qui se produira. Pour l’instant, Edouard est un joueur du Stade Rennais. Je peux comprendre l’envie d’Edouard. Il en a fait part. Mais il n’est pas dans le pire club d’Europe. S’il reste, il jouera la Ligue des champions.”