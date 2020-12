De retour dans le groupe rennais depuis quelques semaines, Mbaye Niang se montre décisif.

Buteur face à l’OGC Nice la semaine passée, Niang a offert la victoire au Stade Rennais. Une première depuis plusieurs journées en Ligue 1. Une réalisation qui est un véritable ouf de soulagement tant pour le joueur que pour le club.

« Je récupère, le coach me fait confiance donc j’enchaîne les matches. Maintenant, c’est à moi aussi de récupérer quelques repères. Le but à Nice m’a fait beaucoup de bien au niveau de la confiance. C’est toujours agréable de travailler dans la victoire. Il faut continuer à travailler (…) Ça été une période que tout footballeur peut vivre. Maintenant, les choses ont été clarifiées, on s’est mis au boulot. Et aujourd’hui, c’est la récompense du travail que j’effectue tous les jours », a-t-il fait savoir en conférence de presse hier soir.

Titularisé à nouveau contre Marseille mercredi (victoire de Rennes 2-1), Mbaye Niang a été remplacé par Léa-Siliki dans le temps additionnel.

John Attisso / Africa Top Sports