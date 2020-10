M’Baye Niang sort du silence ! Le joueur du Stade Rennais, annoncé sur les tablettes de l’Olympique de Marseille cet été puis très proche de l’AS Saint-Étienne a finalement vu ses deux transferts avortés… Un échec pour l’international sénégalais qui revient sur son premier regret : l’OM.

“Avec mes agents ? On se dit la vérité. Mon transfert à Marseille a échoué. J’étais déçu mais je n’ai pas remis en cause toutes les choses qu’ils ont faites. Ils m’ont permis de rejoindre Rennes, où je me suis relancé, il ne faut pas l’oublier. C’est clair que j’étais déçu de ne pas aller à Marseille“, a déclaré M’Baye Niang lors d’une interview accordée à L’Equipe.

Suite à cela, le joueur a souhaité se débrouiller seul pour rejoindre l’ASSE. Mais ses agents, qui se sont immiscer au dernier moment, ont finalement poussé le club de Saint-Étienne a renoncer au transfert.