Tout proche de signer avec l’AS Saint-Etienne en tout début de semaine, M’Baye Niang (25 ans) est finalement de retour au Stade Rennais.

Lors d’un entretien accordé à “Ouest France”, le directeur sportif de Rennes, Florian Maurice a évoqué la situation de l’attaquant international sénégalais. Il est prêt à le réintégrer dans l’effectif breton.

“Est-ce qu’on ira au terme de la saison avec lui ? Ça dépendra surtout de lui, de ce qu’il va nous montrer jusqu’au 31 janvier. On sait très bien qu’il y a également un marché en janvier, toujours très particulier, maintenant ça ne dépend que de lui. Nous, on a envie simplement de remettre en selle un joueur qui sera utilisable par le coach à partir du moment où il sera bien sur le plan physique. Le groupe vit bien, le train est parti et plutôt bien parti, à M’Baye maintenant de se remettre en selle pour rattraper ce train. Je n’ai pas l’impression qu’il soit en marge du groupe. Là-dessus, il n’y a pas de souci”, a souligné le dirigeant des Rouge et Noir.