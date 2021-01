De retour dans le onze du départ de Julien Stéphan, Mbaye Niang se sent bien en Bretagne et a affiché son désir de rester au Stade Rennais à court terme. Est-ce réciproque ?

Tout va très vite dans le monde du foot. Et Mbaye Niang le sait bien. Arrivé en Bretagne à l’été 2018, l’attaquant sénégalais avait fini par convaincre ses dirigeants de lever son option d’achat à l’issue de la saison. Après son aventure en Serie A, le Milanais, prêté au Torino, a trouvé de la stabilité en s’installant en Bretagne. Grand artisan de la victoire en Coupe de France en 2019 ainsi que de la qualification historique du club breton pour la Ligue des Champions cette saison, le Sénégalais, auteur de 29 buts en 80 matches, avait été une source de convoitises un peu partout en Europe.

Après avoir fait part de ses envies d’ailleurs avec deux saisons bouclées en Bretagne, Mbaye Niang s’était retrouvé en dehors des plans de Julien Stéphan en début de saison. « Ca été une période que tout footballeur peut vivre. Tout a été clarifié, on s’est mis au travail. Et aujourd’hui, c’est la récompense de mon travail de tous les jours » a avoué le principal intéressé après la victoire au couteau de son équipe ce mercredi contre l’OM (2-1).

De nouveau titulaire, le lion de la Teranga enchaîne les apparitions en Ligue 1 et les bonnes prestations. Profitera-t-il de sa bonne dynamique du moment pour reprendre de la valeur en vue du prochain mercato hivernal ? Questionné sur le sujet, l’attaquant rennais a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter la Bretagne. « Je suis là pour toute la saison. Je vais essayer d’être prêt le plus rapidement possible pour aider l’équipe. On fera le bilan à la fin. Je ne me sens pas concerné par ce mercato-là (d’hiver). Pour moi, un départ est totalement exclu. »

L’ouverture du mercato hivernal confirmera ou infirmera très vite cette tendance… ainsi que les velléités éventuelles du Stade Rennais à se séparer du joueur.