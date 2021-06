En quête d’un nouveau renfort au poste de défenseur central après le départ de Damien Da Silva pour l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais cherche activement. Si le nom de William Saliba est cité, celui de David Luiz pourrait aussi convenir.

Selon les dernières indiscrétions, le Stade Rennais pourrait également entrer dans la course pour le défenseur central brésilien David Luiz. Dan le viseur de l’Olympique de Marseille, il ne laisserait pas non plus indifférent Florian Maurice, le directeur sportif des Bretons. En fin de contrat avec Arsenal, David Luiz est aujourd’hui libre et cette alternative pourrait parfaitement convenir aux Rennais. Passé par le Paris Saint-Germain il y a quelques saisons, l’ancien du Benfica connaît bien la Ligue 1 et son expérience est important à ce niveau-là de la compétition. Voir maintenant, dans quel club il évoluera la saison prochaine ? Affaire à suivre…