Le directeur sportif rennais a tenu à défendre le mercato du club, malgré les résultats en dents de scie de l’équipe cette saison.

Après le début de saison mitigé sur Stade Rennais, 5e de Ligue 1 mais éliminé de la Ligue des champions, le recrutement estival a notamment été pointé du doigt par les médias et les supporters. Interviewé dans les colonnes de Ouest France, le nouveau directeur sportif du club breton, Florian Maurice, a tenu à se justifier. « C’est toujours la même chose quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, on a vite fait de taper sur le recrutement. C’est quelque chose que je connais depuis dix ans, ça ne me touche pas. J’ai confiance dans ce que je fais, dans l’entraîneur pour développer les joueurs qui sont arrivés. Je n’ai jamais eu de doute sur le fait que ces joueurs puissent s’imposer. Les joueurs ne signent pas pour trois ou quatre mois, mais pour trois ou quatre ans. »

Confiant en ses choix, l’ancien de l’Olympique Lyonnais a rappelé que les plus grandes stars de Ligue 1 n’ont pas explosé en 6 mois. « On a osé taper sur Jérémy Doku, né en 2002, qui est arrivé le 5 octobre et qui a joué le surlendemain avec des joueurs dont il ne connaissait pas les prénoms ! Aujourd’hui, il s’intègre petit à petit. Il a récupéré son appartement il y a une semaine. On est toujours très pressé avec les recrues, mais moi, je sais que pour certains, il faut trois, quatre, cinq, six mois. Et j’ai l’exemple de Rai à Paris ou de Juninho à Lyon, où il a fallu un an avant qu’ils soient performants. »