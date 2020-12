Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, a pris la parole dans les colonnes de Ouest-France pour revenir sur les critiques qui commencent à apparaître concernants ses achats du dernier mercato et celui de Jérémy Doku.

Le recrutement de Jérémy Doku pour 26 millions d’euros : « On a osé taper sur Jérémy Doku, né en 2002, qui est arrivé le 5 octobre et qui a joué le surlendemain avec des joueurs dont il ne connaissait pas les prénoms ! Aujourd’hui, il s’intègre petit à petit. Il a récupéré son appartement il y a une semaine. On est toujours très pressé avec les recrues, mais moi, je sais que pour certains, il faut trois, quatre, cinq, six mois. Et j’ai l’exemple de Rai à Paris ou de Juninho à Lyon, où il a fallu un an avant qu’ils soient performants. »