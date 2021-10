Le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice évoque le mercato hivernal qui débutera en janvier prochain.

L’ancien patron de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais s’est confié dans les colonnes de Ouest-France et commence à réfléchir pour trouver un remplaçant à son défenseur central Nayef Aguerd qui va partir pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc en début d’année. Il pense à recruter dans le secteur défensif.

« On assume, parce qu’on fait des choix stratégiques. On a intégré beaucoup de jeunes joueurs et je suis convaincu que certains peuvent jouer à ce poste. Nayef Aguerd va partir à la CAN, donc il y aura forcément une réflexion sur le poste de défenseur central au mercato d’hiver. Jusque-là, je suis convaincu que notre défense centrale est en capacité de répondre à toutes les échéances. »