Le meilleur buteur actuel du club breton se sent mieux que jamais cette saison en Ligue 1. Martin Terrier devrait rester à Rennes.

C’est ce qu’il a confirmé au micro de Prime Video. « On verra comment ça se passe en fin de saison mais je suis sous contrat jusqu’en 2025. Je suis épanoui ici, je suis content d’être là. Ce qui est sûr, c’est que c’est une saison fantastique sur tous les points de vue car on prend beaucoup de plaisir et on produit un beau football. On bat des regards en termes de points, de nombre de buts marqués. Ce sont de bonnes choses et c’est prometteur pour la suite », a déclaré le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé.

Il n’est reste pas moins que les prétendants sont nombreux pour l’attaquant de 25 ans. On évoque notamment un vif intérêt de Naples, pour succéder à Lorenzo Insigne qui devrait quitter le club de Serie A cet été.