Avec les retours de Jonas Martin et Jérémy Doku, le Stade Rennais part plus que jamais favori contre Montpellier.

De passage en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a donné quelques indices concernant la composition d’équipe alignée demain soir (21h) face à Montpellier. De retour de blessure puis suspendu, Jonas Martin devrait être titularisé au milieu de terrain, tandis que Jérémy Doku risque plutôt de débuter la rencontre sur le banc.

« Je n’ai pas d’idée arrêtée sur le système. J’ai toujours dit que, vu la composition de mon groupe, on peut évoluer en 4-3-3 ou dans un 4-4-2. Le plus important n’est pas le système mais l’animation et les principes que l’on veut inculquer. C’est ce qui m’importe et c’est ce qui nous a permis de revenir dans des standards plus conformes à ce que l’on attendait en termes de points et de qualité de jeu. C’est sur cela que l’on insiste à l’entraînement. »

La composition probable de Rennes :

Gomis – Traoré, Badé, Aguerd, Meling – Bourigeaud, Tait, Martin, Majer – Laborde, Terrier