Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jadon Sancho, Dayot Upamecano, Paul Pogba et maintenant Eduardo Camavinga. Décidément, le Real Madrid et Manchester United ont les mêmes idées. Allez dénoncez-vous, qui copie sur qui ?

Dès lors qu’une pépite éclot, les requins du foot sont au taquet. Après tout, les plus grands espoirs finissent souvent dans les meilleurs clubs, CQFD. Aujourd’hui, c’est au tour de Manchester United d’entrer dans la danse pour Camavinga. Alors qu’il semblait promis au Real Madrid, le crack français pourrait en fait s’envoler pour l’Angleterre.

Selon AS, les Mancuniens, ont d’ores et déjà entamé les grandes manœuvres pour faire venir le milieu du Stade Rennais l’été prochain. Et d’après le quotidien, à Manchester, on considère le départ de Paul Pogba comme acquis, et l’argent récupéré dans cette transaction servirait à convaincre Rennes. Qui ne devrait pas se montrer trop gourmand puisque le contrat d’Eduardo Camavinga prend fin en juin 2022.

Et décidément, Manchester United a décidé de faire la vie dure au Real Madrid. Outre le jeune milieu de terrain, les Red Devils seraient aussi sur la piste d’Erling Haaland. AS dévoile également que les deux écuries s’arrachent également le défenseur central Français Dayot Upamecano. Décidément…