Grosse nouvelle qui vient de tomber ! l’UEFA aurait lancé une procédure disciplinaire contre le Stade Rennais après le match de Ligue des Champions face au FK Krasnodar.

Comme l’indique Bertrand Latour, journaliste de l’Equipe, l’instance du foot européen demande des comptes au Stade Rennais, suite au non respect des règles sanitaires de la part du club. L’UEFA reproche trois possible violation du règlement aux Bretons.

“les allées dans le stade du Roazhon Park parfois bouchées et qui ont empêché une circulation fluide des spectateurs et donc une violation du règlement pendant la période de covid. Mais aussi le non respect des distances de sécurité dans les tribunes par les 5 000 spectateurs. Enfin, il est reproché à la délégation officielle de ne pas avoir respecté le port du masque à tout moment.” Explique-t-il.