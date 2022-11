Plus séduisant que jamais, Martin Terrier est annoncé sur les tablettes d’une multitude d’écuries britanniques qui pourraient dégainer dès cet hiver.

Auteur d’une saison passée de folie, Martin Terrier est parti sur les mêmes bases et semble même capable de faire mieux. En 18 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Français de 25 ans a déjà inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives. Des performances remarquées et notamment en Angleterre ou des clubs s’apprêtent à dégainer dès cet hiver.

En effet, selon les informations divulguées par 90min, Martin Terrier serait sur les tablettes d’une multitude d’écuries en Premier League. Si Leeds, Aston Villa, Leicester et Wolverhampton sont sur le coup, des géants s’intéressent désormais à lui. Manchester United, Newcastle et Arsenal seraient déjà prêts à dégainer. Un transfert cet hiver serait même évoqué.