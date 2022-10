De passage devant les médias ce soir, après le nul de Rennes sur la pelouse de Fenerbahçe, Bruno Genesio a assumé la responsabilité de la remontada turque.

Malgré un avantage de trois buts en première période, le Stade Rennais a concédé le nul en fin de match sur le terrain de Fenerbahçe (3-3) ce jeudi. Une grosse désillusion pour les Bretons et leur coach, Bruno Genesio.

« Je suis l’entraîneur de l’équipe, c’est moi qui prends les décisions, donc s’il y a un imbécile, le premier c’est moi. J’ai sûrement été plus inspiré dans certains matchs que celui de ce soir. Ce qui nous a manqué c’est d’être capable en deuxième mi-temps d’avoir davantage de maîtrise et d’aller poser encore davantage de problèmes à cette équipe. On s’est trop contenté de défendre le score. Après il y a eu un changement de système de la part de Fener, qui s’est livré pour revenir au score. Donc c’est normal qu’on ait eu un bloc plus bas, mais ce qu’on n’a pas réussi à faire c’est ressortir le ballon sous pression et utiliser les espaces qu’on avait dans le dos de leur défense », a analysé l’entraîneur rennais.