C’est officiel, après une saison à Rennes, Edouard Mendy est transféré à Chelsea. Voici les premiers mots du nouveau portier des Blues.

“Je suis tellement excité de rejoindre Chelsea. C’est un rêve pour moi de faire partie de cette équipe passionnante et de travailler avec Frank Lampard. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et j’ai hâte de commencer”, a indiqué l’ancien portier du Stade Rennais.

La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a aussi évoqué ce transfert : “Dès que Petr Cech et notre équipe technique ont identifié Edouard comme le gardien de but le plus approprié pour compléter notre groupe existant, il n’y avait qu’un seul joueur que nous voulions faire entrer dans l’effectif. Edouard arrive après une saison de véritable succès avec Rennes, il est ambitieux, et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre club.”