Toujours en quête d’un nouveau renfort au poste de milieu de terrain, le Stade Rennais est proche de boucler l’arrivée de Baptiste Santamaria (26 ans) lors de ce mercato estival.

Ancien joueur du Angers SCO, Santamaria va vraisemblablement faire son grand retour dans l’elite dans quelques jours. Les dirigeants bretons ont accéléré les négociations avec le SC Fribourg et une offre de 14 millions d’euros est même arrivée sur la table. Titulaire indiscutable pour sa première saison dans l’élite du football allemand, Santamaria est très intéressé par la proposition rennaise et serait déjà tombé d’accord avec les Rouge et Noir. Affaire à suivre…