Ce mercredi à 18h55, le Stade Rennais se déplace en terre hostile en Russie pour y défier Krasnodar dans un match aux allures de petite finale. Pour se donner le droit d’être reversé en Ligue Europa, le club breton doit à tout prix l’emporter face à son adversaire du jour dans cette avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Les supporters du Stade Rennais doivent avoir le cœur qui bat la chamade aujourd’hui. Ce soir, leur club fétiche aborde un match d’une importance capitale contre les Russes de Krasnodar. Et les enjeux sont multiples. Premièrement, s’arracher pour gagner sa place en Ligue Europa mais aussi décrocher une première victoire historique en Ligue des Champions et ainsi se rassurer après un enchaînement de mauvais résultats en championnat. Le coach Julien Stéphan a assuré que ses joueurs étaient survoltés à l’idée de disputer cette rencontre où ils n’auront pas le droit à l’erreur. « On y va avec une grande détermination. Ce sera aussi un match devant 10 000 personnes, ils ont l’avantage d’avoir du monde, ça va nous permettre de rejouer dans une ambiance, source de motivation supplémentaire. Je suis convaincu que les joueurs seront dans une détermination totale, avec un investissement à 200 %. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais je suis convaincu qu’ils seront investis d’une mission. »

Une mission qu’il faudra accomplir sans Serhou Guirassy, blessé au niveau de la cheville et absent encore de longues semaines. Adrien Hunou possède le CV pour le remplacer en attaque dans un traditionnel 4-3-3 à moins que Julien Stéphan ne fasse le choix de titulariser l’invité de dernière minute M’Baye Niang. Enfin comme l’a annoncé L’Equipe aujourd’hui, une grosse surprise attend les fans de Rennes. Selon le quotidien sportif, leur pépite Eduardo Camavinga devrait débuter la rencontre en Russie sur le banc.

Voici les compositions probables de ce Krasnodar-Rennes :

Stade Rennais : Gomis – Truffert, Nyamsi, Da Silva, Traoré – Léa-Siliki, Nzonzi, Bourigeaud – Del Castillo, Hunou, Doku.

Krasnodar :Gorodov – Smolnikov, Martinovitch, Kaio, Ramirez – Souleïmanov, Gazinski, Olsson, Claesson – Cabella – Berg