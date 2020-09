Chelsea toujours en quête d’un nouveau gardien, les Blues ont jeté leur dévolu sur Edouard Mendy (28 ans).

Ce lundi, “Sky Sports” nous précise que le gardien de but du Stade Rennais va bel et bien quitter le club breton dans les heures à venir. Le portier sénégalais est arrivé à Berlin pour passer sa visite médicale avant de rejoindre Londres. Les deux clubs se seraient entendus autour d’un transfert à 24 millions d’euros plus un bonus de 6 millions d’euros. Chelsea devrait lui offrir un contrat de 5 ans.