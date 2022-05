En grande forme avec Rennes, Martin Terrier a déjà l’équipe de France dans un coin de la tête.

Étincelant sous les couleurs du Stade Rennais en cette fin de saison, Martin Terrier a pour objectif de rejoindre un jour les rangs de l’équipe de France. L’ancien de l’OL et de Strasbourg l’a confié dans un entretien à retrouver en intégralité sur Amazon Prime Vidéo dans Dimanche Soir Football, ce dimanche à 19h.

« Honnêtement, j’y pense pas. Après, le fait de parfois m’associer à l’équipe de France valorise aussi mon travail quotidien et mes qualités. C’est aussi un de mes objectifs à l’avenir. J’ai goûté à l’équipe de France Espoir donc quand on a goûté aux sélections après on a envie d’aller voir plus haut. »