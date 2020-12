Président du Stade Rennais, Nicolas Holveck met la pression sur son jeune milieu de terrain Eduardo Camavinga.

Le président rennais est plutôt sévère avec le jeune international et attend beaucoup plus avant le match en Russie face au FK Krasnodar. « On échange, on avance, quels que soient ses interlocuteurs, avec qui nous étions en contact encore la semaine dernière. (…) Mais je n’ai pas l’habitude de révéler comment se passe ce genre de négociations. Il est en contrat jusqu’en 2022 et au final c’est Eduardo qui est maître du jeu et de son avenir », a rappelé le dirigeant auprès du journal Ouest-France.