Selon les informations de l’Équipe, Bruno Génésio, qui a été élu meilleur entraineur de la saison en Ligue 1, s’interroge sur son avenir à un an de la fin de son contrat. De son côté, le Stade Rennais espère toujours poursuivre l’aventure avec l’ancien entraineur de l’Olympique Lyonnais.

Bruno Génésio s’interroge. À un an de la fin de contrat celui qui a été élu meilleur entraineur de Ligue 1 n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec le Stade Rennais. Ce vendredi, l’Équipe explique que l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais espère « voir l’effectif encore amélioré pour jouer les premiers rôles, avec plus d’expérience, une réflexion sur le gardien numéro 1, plus de puissance au milieu, sans perdre trop de pièces maîtresses. »

Le quotidien sportif français explique également que Bruno Génésio « n’est pas insensible aux intérêts qu’on lui porte et ne se précipite donc pas pour prolonger. Un des meilleurs clubs saoudiens, notamment, lui a soumis une offre particulièrement lucrative. Et son nom circule aussi du côté d’un club engagé en Ligue des champions, même s’il n’est pas en haut de la liste. »

Depuis qu’il a rejoint le Stade Rennais, Bruno Génésio a qualifié le club breton pour la Ligue Europa Conférence en mai 2021, en terminant sixième du championnat. Cette saison il a permis au club breton de décrocher la Ligue Europa, en terminant quatrième derrière l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain.