Nouvel attaquant du Stade Rennais, Serhou Guirassy possède de grosses ambitions et compte bien décrocher sa place en sélection nationale.

Dans les colonnes du journal “L’Equipe”, le footballeur breton a avoué qu’il avait les yeux tournés vers les Bleus.

“Bien sûr, c’est un objectif dans un coin de ma tête. On sait que ça passe par de bonnes performances en club, et là, cette saison, par la Ligue des Champions. Mais en tout cas, oui, je vais me donner les moyens pour, ça c’est sûr. J’ai des origines guinéennes, j’ai eu des contacts avec la sélection. Pour l’instant, mon choix n’est pas encore fait. Oui, j’ai 24 ans, on va prendre le temps. J’ai des objectifs à atteindre, on verra bien. On ne va pas se mettre la pression.” En ce début de saison, Guirassy est en grande forme puisqu’il compte déjà 3 buts en 5 matchs.