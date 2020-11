Président du Stade Rennais Nicolas Holveck ainsi que son directeur sportif Florian Maurice préparent le mercato hivernal qui arrive à grands pas.

Très actif au cours de l’été avec notamment les ventes de Raphinha, Edouard Mendy mais aussi et surtout les arrivées de Sehrou Guirassy, Alfred Gomis, Jonathan Doku et même le retour de Dalbert, le club breton devrait rester « globalement calme » cet hiver comme le précise son président lors d’une interview pour Eurosport.

« Les clubs français souffrent des conséquences de la crise sanitaire, et du dossier Mediapro. A l’étranger, les matchs se jouent dans des stades vides, et l’impact sur les recettes de billetterie est énorme. Avec toutes ces considérations, je crois qu’il faut s’attendre à un mercato calme. En ce qui nous concerne, le calendrier qui s’annonce sera lourd. Si on poursuit notre parcours européen, avec treize matchs de Ligue 1 entre le 6 janvier et le 21 mars, plus la Coupe de France, une compétition très importante pour nous, nous aurons besoin de tout le monde ». A expliqué l’ex de l’AS Monaco qui laisse toutefois planer le doute sur l’avenir de Clément Grenier et M’Baye Niang.