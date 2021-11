Gaëtan Laborde meilleur buteur du Stade Rennais ainsi que de la Ligue 1 est en grande forme et sa dernière prestation face à l’Olympique Lyonnais en championnat a été très remarquée.

Du coup l’attaquant français de 27 ans rêve toujours d’être sélectionné en Equipe de France et il se confie sur une éventuelle future convocation. « C’est toujours sympa d’être associé à l’équipe de France. Ça veut dire que tes performances sont remarquées et considérées. Si un jour je veux y être, il faut que je sois performant sur la durée avec mon club. À partir de là on verra, mais il y a un chemin qui est encore long je pense. » A précisé celui qui a inscrit 8 buts en 13 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison.