Dimanche soir, le Stade Rennais a surclassé l’Olympique Lyonnais, 4-1, en clôture de la treizième journée de Ligue 1. Invité sur RMC, le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud a savouré cette victoire, qu’il qualifie de match référence.

Le Stade Rennais a frappé un grand coup en s’impose avec la manière, 4-1, face à l’Olympique Lyonnais. Cette victoire, permet au club breton d’être de compter seulement deux points de retard sur Lens, dauphin du Paris Saint-Germain. En effet, l’équipe de Bruno Génésio, est cinquième avec 22 points.

Ce lundi, le milieu de terrain, Benjamin Bourigeaud, a estimé que cette rencontre face aux gones était un match référence:

« Je pense que c’est une soirée parfaite, même si nous aurions aimé éviter ce but à la fin. Dans le contenu, c’est le match référence de cette année. On a pris beaucoup de plaisir. En plus, on l’a fait en équipe, donc on est vraiment contents. Ce sont des prestations qui nous marquent. Gagner 4-1 contre Lyon, ce n’est pas tous les jours. En plus de cela, on l’a fait de belle manière. (…) On les a dépassés dans tous les domaines. Les ambitions, on les a. On verra à la fin de saison comment cela se passe. On essaye d’entretenir cette dynamique positive qui nous anime depuis un certain temps. On essaye de garder l’état d’esprit pour réitérer ce genre de performances. On ne va pas s’enflammer et rester humbles, mais nous sommes très contents d’avoir gagné. »

Après la trêve internationale, le Stade Rennais, vainqueur de la Coupe de France en 2019, reçoit Montpellier, le 20 novembre prochain à 21h pour le compte de la quatorzième journée de ligue 1.