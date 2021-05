Courtisé pour cet été, le milieu Eduardo Camavinga ne devrait pas rester à Rennes cet été…Même si Bruno Genesio veut le convaincre de poursuivre une saison de plus.

« J’ai un discours à lui tenir, qui est à la fois celui de l’entraîneur du Stade Rennais mais aussi de quelqu’un qui a de l’expérience, un peu plus que lui, puisqu’il est plus jeune que moi et il a bien de la chance. Mais c’est encore un joueur en développement, qui a d’énormes qualités pour atteindre le très haut niveau. Après, mon intérêt et ma position sont peut-être pris comme quelque chose de subjectif mais si je me mettais à sa place, je pense qu’il a encore besoin de faire au moins un an dans un club comme le Stade Rennais, où il est chez lui, avec la confiance de tout le monde pour encore se développer. Il aura le temps de franchir d’autres paliers », a indiqué le coach rennais.