Buteur ce jeudi avec le Stade Rennais face au club néerlandais de Vitesse Arnhem en Conférence Ligue, le jeune attaquant Kamaldeen Sulemanaa attend de pied ferme le Paris Saint-Germain.

L’attaquant de Rennes était en conférence de presse ce samedi pour évoquer le duel sur la pelouse du Roazhon Park ce dimanche à partir de 13 heures. Recruté lors du dernier mercato estival, il n’a pas peur du Paris Saint-Germain et ses stars et révèle que c’est pour jouer ces matchs-là qu’il a pris la décision de venir en Ligue 1.

« Le club a une bonne histoire contre Paris, j’espère qu’on va réussir à la continuer. On sait que c’est l’une des meilleures équipes du monde, avec les meilleurs joueurs, mais on croit en nous. On croit que tout est possible pour avoir un bon résultat, » a ambitionné le joueur en conférence de presse. Demain, il sera très attendu face à une équipe qui devrait aligner son trio magique Messi, Mbappé, Neymar dès le coup d’envoi.