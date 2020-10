L’entraîneur rennais, Julien Stéphan, a très peur du match contre le FC Séville ce mercredi soir (21h) pour le compte de la 2ème journée de la Ligue des Champions.

“C’est une équipe très forte, très expérimentée, qui a l’habitude de jouer les compétitions européennes et qui a gagné quatre des six dernières Ligues Europa. Ils ont fait des rotations ces derniers temps, ça n’a pas tourné en leur faveur, même s’ils ont eu de nombreuses occasions. On s’attend à un match très compliqué de par ses joueurs et son expérience européenne”, a indiqué le coach breton en conférence de presse.

Avant d’ajouter sur les objectifs de Rennes pour les deux prochains matchs de C1 : “On ne réfléchit pas comme ça. On se déplace à Séville et à Chelsea, contre les deux favoris du groupe. Il faut regarder match après match. J’ai fait la promesse avec les joueurs de jouer chaque minute et chaque seconde de chaque match pour n’avoir aucun regret. Face contre Krasnodar, même si on n’a pas gagné, ce qu’on fait les joueurs dans l’intensité, c’est bien. On fera les comptes à la fin. On verra où ça nous mènera. Il n’y a pas d’objectif chiffré.”