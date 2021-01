Après avoir fini 2020 avec quatre succès consécutifs, c’est à la Beaujoire qu’avaient rendez-vous les Rouge et Noir pour ce premier match de l’année 2021. Après 90 minutes d’une rencontre fermée, le Stade Rennais doit se contenter du point du match nul contre Nantes (0-0).

« On était venus pour prendre plus de points que ça. On n’a pas saisi nos opportunités en début de seconde mi-temps, c’est le tournant du match. Ensuite on n’a pas réussi à appuyer davantage. On a manqué de précision, de justesse et de profondeur. Quand on a autant le ballon dans les pieds, on doit se créer plus d’occasions. Il faut plus de présence dans la surface, surtout quand on fait face à un adversaire qui défend très bas », a indiqué le coach du Stade Rennais, Julien Stéphan, en conférence de presse.