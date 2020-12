Alors que le Stade Rennais poursuit sa traversée du désert, le président breton a assuré que la place du coach n’était pas menacée.

Toujours à la recherche d’une victoire depuis le mois d’octobre et un succès 2-1 face à Brest, le Stade Rennais traverse une période très compliquée. Au point que depuis quelques jours, certains médias évoquent la menace d’un licenciement qui flotte au-dessus de l’entraîneur Julien Stéphan. Il peut cependant compter sur le soutien de son président… du moins pour l’instant.

Invité au micro de RMC ce lundi, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a fait le point sur la situation de son équipe et plus particulièrement sur celle de son coach, Julien Stéphan. « Le projet à long terme du Stade Rennais passe par Julien. La feuille de route qui m’a été donnée par les actionnaires est très claire : que chaque année, on se batte pour l’Europe. Je crois que Julien, qui travaille avec l’équipe au quotidien, est mieux placé que personne pour sentir quel est l’état d’esprit du groupe. Il est très bon, mais il est très fragilisé parce qu’on a un manque de confiance incroyable. Il connaît mieux le club que personne. Je crois à beaucoup de stabilité pour notre club, avec Julien, Florian (Maurice, le directeur sportif) et toutes les personnes de l’équipe ».