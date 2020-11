Le Stade Rennais s’est lourdement incliné face au PSG, au Parc des Princes, (3-0) pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. Julien Stéphan, l’entraîneur du SRFC, n’arrive pas à digérer la défaite.

« Il nous a manqué beaucoup de choses, de l’intensité et de la qualité dans le jeu. On est mal entré dans le match en faisant de grosses erreurs qui ont occasionné deux buts. En faisant deux cadeaux à Paris qui n’en demandait pas tant, on s’est pénalisé. On a eu des petits sursauts sur les dix, quinze dernières minutes de la première mi-temps. On pensait à ce moment-là qu’on pourrait peut-être faire tourner le match mais on a globalement été trop stérile aussi dans le domaine offensif. Ce que l’on a proposé est insuffisant. On n’a pas toujours été très bien coordonné dans le pressing. On n’a pas assez déstabilisé le bloc parisien. Ça donne une défaite logique. On a encore beaucoup de progrès à faire pour pouvoir lutter contre ces équipes », a indiqué le coach breton sur le site du club.