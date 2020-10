Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, a évoqué le tirage au sort de la Ligue des Champions pour le club breton. Rennes sera présent dans le groupe de Chelsea, Séville et Krasnodar.

“C’est un super tirage pour nous. L’objectif est simple, c’est de prendre de l’expérience. On est l’avant-dernier coefficient, toutes les équipes contre nous imaginent prendre six points et on essaiera d’en voler un maximum. Je veux voir mon équipe jouer avec beaucoup de bravoure pour ne pas regretter quoi que ce soit à la fin de ce parcours”, a indiqué le coach du Stade Rennais sur RMC.

Avant de laisser la place à Damien Da Silva, le capitaine de l’équipe : “On était excités avant le tirage, on l’est d’autant plus après. On est impatients de découvrir cette compétition. On est ultra-motivé, on va se donner à 100%. Je ne sais pas si l’objectif est de sortir de cette poule. Déjà, on va engranger de l’expérience. On a quelques joueurs qui l’ont déjà jouée, donc on va s’appuyer sur eux.”